НБУ вводит в обращение новые памятные монеты (фото)

Национальный банк Украины (НБУ) с 30 августа, продолжая серию «Высшие учебные заведения Украины», вводит в обращение памятные монеты "125 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут", сообщается на сайте Нацбанка.

Монеты «посвящены одному из самых авторитетных технических университетов, в котором создавались и развивались известные научные школы в механике, физике, материаловедении, авиации, ядерной физике, танкостроении, тракторостроении, турбоагрегатов и т.д.».

Монеты выпущены из серебра (номиналом 5 гривень) и нейзильбера (2 гривни).

На аверсе монет, среди прочего, размещен один из рельефов главного корпуса учебного заведения и радиотелескоп.

На реверсе монет изображены здания университета, на фоне одного из которых портрет В.Л.Кирпичева - основателя и первого директора Харьковского политехнического института.