На Северодонецком «Азоте» произошел пожар

Сегодня в 01.35 в г. Северодонецке Луганской области на территории ЗАО „Северодонецкое объединение “Азот” произошел порыв внешнего газопровода с дальнейшим возгоранием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, соответствующий газопровод диаметром 250 мм, давление 35 атм, используется для подачи природного газа в цех по производству аммиака.

В 01.58 возгорание ликвидировано путем перекрытия задвижки. Подразделения Государственной пожарной охраны предпринимали меры по охлаждению конструкций.

Жертв и пострадавших нет.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.