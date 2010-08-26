ЦИК поручила уничтожить более 4 тыс. лишних записей

Центральная избирательная комиссия поручила 437 органам ведения Государственного реестра избирателей уничтожить 4 тыс. 25 лишних записей в связи с выявлением случаев кратного включения одного и того же избирателя в Госреестр.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Кроме того, в ЦИК поступило 127 обращений руководителей отделов ведения относительно поручения органам ведения Реестра по предыдущему избирательному адресу избирателя внести в Государственный реестр избирателей необходимые изменения. ЦИК приняла постановление, которым поручила соответствующим органам внести изменения в персональные данные 889 граждан в Государственном реестре избирателей относительно их избирательных адресов.