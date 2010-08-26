В Ялте крокодил откусил пальцы трехлетнему мальчику

В Ялте крокодил укусил за руку трехлетнего мальчика, жителя Брест (Беларусь).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел на территории театра морских животных "Акватория". Пострадавший ребенок вместе с родителями отдыхал на базе отдыха "Сатера" в Алуште.

Крокодил нанес следующие травмы мальчику: "ампутация 4-го пальца левой кисти руки на уровне основной фаланги и дефектом мягких тканей кости; неполный обрыв 3-го пальца левой кисти на уровне основной фаланги; перелом 1-й, 2-й и 3-й пястных костей левой кисти, укушенные раны".

Пострадавший доставлен в детское отделение хирургии Ялтинской городской больницы, где ему была оказана медицинская помощь.