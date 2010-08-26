Показания счетчиков горячей воды можно передавать через SMS

В Донецке показания счетчиков горячей воды теперь можно передавать с помощью SMS-сообщения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе коммерческо-коммунального предприятия «Донецкгортеплосеть», предприятие ввело новый сервис для абонентов - теперь показания приборов учета можно передавать в абонентскую службу гортеплосети с помощью SMS.

На предприятии объяснили, что путем необходимого набора знаков и цифр легко можно справиться с этой операцией.

Так, SMS следует передать на короткий номер 7545, и услугу поддерживают все основные мобильные операторы региона.

Пока, как отметили на предприятии, такая форма передачи сведений в абонентскую службу является для жителей города новшеством - этой услугой пользуются всего несколько сотен потребителей, но в гортеплосети надеются на расширение числа таких пользователей.

В «Донецкгортеплосети» напомнили, что ранее теплосеть предложила абонентам также сообщать показания счетчиков через Интернет с помощью специальной формы на официальном сайте предприятия, так что у горожан есть выбор.