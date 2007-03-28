Секретариат Президента собирает в Киев криминалитет для организации беспорядков?

Один из руководителей Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявляет, что Секретариат Президента дал указание собрать 31 марта в Киеве «молодчиков с криминальным прошлым» с целью организации беспорядков и давления на власть. Об этом он сказал сегодня корреспонденту УНИАН.

В то же время, отвечая на вопрос, не планирует ли Партия регионов также свозить своих людей в столицу, М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что “Партия регионов, напротив, отговаривает людей ехать в Киев защищать правящую коалицию”. По его словам, людей свозят политические силы Виктора БАЛОГИ, Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО. Он назвал их «партией войны», «авантюристами», и даже «политическими трупами».

М.ЧЕЧЕТОВ утверждает, что молодчикам, которых свозят в Киев, платят деньги. «Но их будет 1-2 тысячи, поскольку те, кто их свозит, экономят деньги», - убежден М.ЧЕЧЕТОВ.

В то же время, он отметил, что в Киев хочет приехать половина Украины, в том числе из западных регионов, которые стремятся не допустить дестабилизации ситуации в стране.

По его словам, люди обеспокоены «политической авантюрой» и хотят «выгнать ТИМОШЕНКО, БАЛОГУ и КИРИЛЕНКО из Украины».

М.ЧЕЧЕТОВ также отметил недопустимость таких планов, которые дестабилизируют ситуацию в стране, и пообещал, что правящая коалиция этого не допустит.

Кроме того, он выразил уверенность, что и Президент совместно с премьер-министром заинтересованы в том, чтобы в стране было спокойствие, чтобы действующее правительство могло спокойно работать ближайшие 3 года до следующих выборов, и этим самым осуществлять необходимые стране экономические реформы.

В то же время, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ сказал “Газете по-киевски”: "Думаю, мы вместе с ними проведем митинг, присоединимся к ним. Мы планируем организовать форум национального единства. Сейчас как раз обсуждаем, где и когда это сделать. И призываем всех, кому не безразлична судьба Украины, принять участие в этом форуме. Каких-то предупредительных мероприятий против митинга оппозиции не будет. Зачем это? Этим занимаются правоохранительные органы и министр внутренних дел".

Как сообщал УНИАН, 28 марта лидер "Народной Самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО подтвердил, что 31 марта, в субботу, в Киеве состоится совместный митинг оппозиции. По его словам, в акции будут принимать участие лидеры "Народной Самообороны", БЮТ и "Нашей Украины".

Кроме того, на 31 марта запланировано проведение ІV съезда политической партии “Наша Украина”.