В Севастополе ликвидирована нарколаборатория

Крупная партия наркотиков изъята в результате спецоперации УБОП в Севастополе. Трое членов преступной группы задержаны и скоро предстанут перед судом, сообщили УНИАН в УБОП УМВД Украины в городе Севастополе.

По оперативной информации, на территории Гагаринского района города функционировала подпольная лаборатория по изготовлению и распространению тяжелых синтетических наркотиков на основе амфетамина. При проверке информация подтвердилась. Несколько месяцев оперативники в условиях строжайшей конспирации документировали преступную деятельность наркодилеров.

В преступную группу входили трое жителей Севастополя - двое мужчин и женщина. Все они жили на даче, расположенной в садовом товариществе на территории Гагаринского района. Сюда привозили сырье для изготовления наркотиков, затем доводили его до кондиции, фасовали по дозам. На даче принимали многочисленных клиентов.

При проведении обыска у наркоторговцев изъята крупная партия синтетического наркотического вещества на основе амфетамина. Изъятого наркотика хватило бы на полторы тысячи доз. Точное количество наркотических средств устанавливает экспертиза. Изъяты также приспособления для расфасовки наркотика.

С целью легализации преступных доходов вырученные от продажи наркотиков деньги наркодельцы вкладывали в развитие законного бизнеса -строили на участке гостевые домики, чтобы сдавать их в аренду отдыхающим.

Члены преступной группы задержаны в порядке ст.115 УПК Украины. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.