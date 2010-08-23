Ежель установил в армии новую традицию

Отныне в Вооруженных силах Украины установлен новый ритуал – ежедневное поднятие Государственного флага.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом заявил руководитель военного ведомства Михаил ЕЖЕЛЬ на церемонии поднятия Государственного флага Украины, которая состоялась сегодня на территории Минобороны.

«Своим приказом я установил в Вооруженных силах Украины новую традицию – ежедневный ритуал поднятия Государственного флага Украины. Отныне ежедневно в каждой воинской части день будет начинаться с поднятия Государственного флага Украины – символа государства, его чести и достоинства. Это – один из важнейших элементов воспитания, это – любовь к Родине», - заявил М.ЕЖЕЛЬ.