Автоматический пересчет жилищных субсидий надо завершить до среды

Автоматический пересчет субсидий для тех, кто их уже получает, а это почти 250 тысяч семей, должен быть завершен до 25 августа, подчеркнул министр труда и социальной политики Украины Василий НАДРАГА во время селекторного совещания, которое состоялось 21 августа.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, в совещании приняли участие министр ЖКХ Юрий ХИВРИЧ, представители МВД, Пенсионного фонда, руководства «Укрпочты», Минтранссвязи, Минтоплива, «Нафтогаза Украины» и региональные руководители координационных штабов по оформлению жилищных субсидий населению по упрощенному порядку.

«На сегодня мы выходим на этап практической реализации задач, которые перед нами поставило правительство, потому уже не время для дискуссий и рассуждений на заданную тему, наступило время для конкретных вопросов, предложений и ответов. Нам важно найти, что нам препятствует в работе для того, чтобы устранить все недостатки», - сказал В.НАДРАГА.

Министр назвал среди недостатков и недостаточный электронный информационный обмен, который пока еще не срабатывает во многих областях.

Он выразил убеждение, что благодаря селекторным совещаниям, а также межрегиональным совещаниям, которые начались с 20 августа и до 1 сентября будут проходить во всех регионах, есть возможность устранить недостатки и несогласованности в работе, максимально сконцентрировать деятельность власти на местах на выполнение программы предоставления субсидий населению и скоординировать действия всех поставщиков коммунальных услуг для населения.

По данным министра, из более 13 тысяч предприятий, которые предоставляют услуги населению, налажено сотрудничество с более 4 тысячами. Также не все предприятия дают необходимую информацию об имущественном статусе граждан, их доходах и тому подобное. “Поэтому нужно максимально оптимизировать как электронный обмен, так и найти другие пути обмена между потребителями, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и всеми ведомствами, от которых зависит получение субсидий гражданами», - отметил В.НАДРАГА.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ю.ХИВРИЧ также высказал мнение о том, что нужно в случае отсутствия иной возможности идти к людям, в дома, где они проживают, и помогать им рассчитывать, исходя из нормы газоснабжения, новые тарифы и субсидию.

«Особо обращаю внимание на то, что члены специально созданных местных комиссий должны брать на себя ответственность и принимать решения в нестандартных ситуациях для того, чтобы защитить максимальное количество людей», – сказал Ю.ХИВРИЧ.