В УНИАН состоится пресс-конференция: “Щербань невиновен? Почему ГПУ скрывает факты?”

18:59, 28 марта 2007
Общество
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30 марта в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Щербань невиновен? Почему Генеральная прокуратура скрывает факты? О психологическом давлении и нанесенном материальном ущербе акционерам АТЗТ “Сумской фарфоровый завод”  со стороны щербанёвской структуры”. Участники:  Светлана Романюк  - председатель правления АТЗТ “Сумской фарфоровый завод”, Александр Ядрец - экс-председатель правления;  Николай Прохода – акционер,  зам. председателя правления; Анна Коломиец – акционер, председатель профсоюзного комитета;  Екатерина Федорченкова - акционер, секретарь правления,  Анатолий  Рокало – акционер, член правления (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).   Телефон: (0542) 640-902, е-маіl:top@farfor.sumy.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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