В УНИАН состоится пресс-конференция: “Щербань невиновен? Почему ГПУ скрывает факты?”

30 марта в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Щербань невиновен? Почему Генеральная прокуратура скрывает факты? О психологическом давлении и нанесенном материальном ущербе акционерам АТЗТ “Сумской фарфоровый завод” со стороны щербанёвской структуры”. Участники: Светлана Романюк - председатель правления АТЗТ “Сумской фарфоровый завод”, Александр Ядрец - экс-председатель правления; Николай Прохода – акционер, зам. председателя правления; Анна Коломиец – акционер, председатель профсоюзного комитета; Екатерина Федорченкова - акционер, секретарь правления, Анатолий Рокало – акционер, член правления (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (0542) 640-902, е-маіl:top@farfor.sumy.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.