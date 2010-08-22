Луцк отмечает День города

Луцк сегодня отмечает День города. Исполняется 925 лет со дня его основания.

Как передает корреспондент УНИАН, начнется празднование торжественной академией во Дворце культуры, а в Луцком замке пройдет художественное действо «Любарт-фест».

Среди официальных мероприятий - открытие в новом сквере "Звездный" символического знака партнерских городов Луцка, в котором примут участие представители зарубежных делегаций и гости из других городов Украины.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки состоится общегородской праздник цветов «Луцк цветущий».

Главными музикальними событиями станут гала-концерт участников фестиваля «Полесское лето с фольклором», который открылся накануне, и художественная акция «Луцк-Гиннес-шоу», во время которого будут определять самых высоких лучанина и лучанку, владельца самых длинных усов и самых длинных волос, владелицы самой тонкой талии, самого объемного живота и владельца самых больших бицепсов. Затем состоится конкурс красоты «Княгиня Луческая».

Традиционно на главной площади города - Театральной площади - на протяжении дня будет проходить ярмарка мастеров народного творчества, конкурс детского рисунка на асфальте «Сине-желтые акварели», боди-арт «Оставь упоминание о городе», викторины, конкурсы.

*** Первое письменное упоминание о Луцке датируется 1085 годом в Ипатьевской летописи, когда город оказался в центре междоусобной борьбы потомков Ярослава Мудрого.