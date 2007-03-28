Сколько денег тратят украинцы на борьбу с похмельем

За минувший год украинцы потратили на антипохмельные препараты около 2,5 млн долл.

Такие результаты мониторинга УНИАН сообщили в маркетинговой группе «Бизнес-Кредит».

В сообщение отмечается, что за минувший год в Украине в 2 раза вырос рынок средств, предназначенных для борьбы с похмельем.

Сообщается, что наиболее перспективными направлениями фармацевтического рынка остаются продажа препаратов, которые смягчают эффекты, вызванные употреблением алкоголя.

По результатам мониторинга, количество абсолютного алкоголя, потребляемого в стране ежегодно в расчете на душу населения, остается на одном уровне с предыдущим временем: 9-11 л на душу населения.

При этом, согласно исследованиям, потребление водки в последние годы снизилось: в 1998 г. ее пили 72% украинцев, в 2006 г. - 58%., а потребителей пива увеличилось с 59% до 71%.