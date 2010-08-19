Взрыв в Борисполе: разрушены 3 гаража и 2 автомобиля

В Борисполе Киевской области вчера в 23.15 на территории гаражного кооператива ООО „Автомотолюбитель” в боксе произошел взрыв с дальнейшим горением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате взрыва и пожара разрушены 3 гаража и сгорели 2 автомобиля (ВАЗ-2101, Lend Rover), еще 3 гаража и 3 автомобиля (Mitsubishi Colt, ЗАЗ-340, Toyota Camry) - повреждены.

Двумя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован в 00.20. Причина взрыва устанавливается.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Киевской области.