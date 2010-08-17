В Хмельницкой области археологи нашли дорогу XIV века
10:44, 17 августа 2010Общество
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Раскопки продолжат
В Хмельницкой области возле Каменец-Подольской крепости на трехметровой глубине археологи нашли дорогу XIV века.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.
"Дорога вела с напольной стороны мыса мимо восточной стены крепости к Лянскорунской башне”, - отмечается в сообщении.
Кроме этого, научные работники обнаружили и артефакты древнерусского времени, чернолиской и трипольской культуры. В основном - фрагменты посуды.
Раскопки экспедицией Института археологии НАН Украины будут продолжены следующим летом.
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