В Хмельницкой области археологи нашли дорогу XIV века

В Хмельницкой области возле Каменец-Подольской крепости на трехметровой глубине археологи нашли дорогу XIV века.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

"Дорога вела с напольной стороны мыса мимо восточной стены крепости к Лянскорунской башне”, - отмечается в сообщении.

Кроме этого, научные работники обнаружили и артефакты древнерусского времени, чернолиской и трипольской культуры. В основном - фрагменты посуды.

Раскопки экспедицией Института археологии НАН Украины будут продолжены следующим летом.