УБОП предотвратил заказное убийство

В Мелитополе работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Запорожской области предотвратили совершение преступления и задержали женщину – частного предпринимателя, которая за 3 тыс. дол. заказала убийство своего должника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по предварительной информации, последний был должен заказчице 15 тысяч долларов.

По материалам УБОП областным следственным управлением милиции возбуждено уголовное дело по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.