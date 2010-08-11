Кабмин утвердил прогноз на 2011 год

Кабинет министров Украины утвердил прогнозные макропоказатели на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что в 2011 году рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн.

По его словам, инфляция в 2011 году ожидается на уровне 10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3% и 3,5% - с учетом местных бюджетов.

С.ТИГИПКО сказал, что показатели рассчитывались исходя из прогнозного курса Министерства экономики 7,95 грн. за 1 долл. США.

Справка УНИАН. Госбюджет-2010 рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%.