Маршрутка столкнулась с КамАЗом: 1 погибший, 14 раненых

В Донецкой области при столкновении микроавтобуса с грузовиком один человек погиб, 14 - пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Ясиноватском районе, на 87 км автодороги Славянск – Донецк – Мариуполь.

Водитель микроавтобуса „Mercedes-Bens-Sprinter” во время выполнения обгона грузового автомобиля „КамАЗ - 5210” не справился с управлением и допустил касательное столкновение с грузовиком.

Пострадавших в ДТП с травмами различных степеней тяжести госпитализировали в больницы Ясиноватского, Константиновского районов и г. Авдеевка.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области