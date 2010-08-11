Задолженность по зарплате доходит до 45 млн. грн.

В Донецке в настоящее время задолженность по выплате заработной платы перед работниками доходит до 45 млн. грн.

Об этом сказал сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, сейчас объем задолженности по зарплате в городе «периодически колеблется от 30 до 45 млн. грн. в зависимости от сроков выплат заработной платы». Среди основных должников мэр назвал шахтостроительные организации и предприятия города, шахты III группы, которые подготовлены к закрытию, предприятия-банкроты.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что одна из самых больших задолженностей по зарплате в объеме 11 млн. грн. имеется сегодня перед метростроевцами. Но мэр все-таки выразил надежду, что, благодаря строгому контролю вопросов, касающихся выплаты зарплаты горожанам со стороны органов местной власти, задолженность эта будет сокращаться.