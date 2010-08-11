Главный санврач настаивает на медосмотре работников школ

Главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО отмечает обязательный медицинский обзор работников школ перед началом нового учебного года.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, об этом С.РЫЖЕНКО сказал сегодня во время селекторного совещания «Проблемные вопросы осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства в учебных заведениях Украины» под председательством министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА и непосредственно Главного санврача страны.

С.РЫЖЕНКО подчеркнул, что главные государственные санитарные врачи обязаны контролировать планы подготовки учебных заведений к новому учебному году и не допускать никаких компромиссов. По его словам, все работники школ обязательно должны пройти медицинские осмотры.

На совещании было сообщено, что Государственная СЭС определила основные задачи, которые необходимо решить для подготовки учебных заведений к новому учебному году. В частности, речь идет об обеспечении образовательных заведений холодной и горячей проточной водой; бесперебойной работой канализационных систем; отоплением и созданием надлежащего микроклимата для учебного процесса; обустройством внутренних туалетов для детей; организацией питьевого режима и обеспечением питьевых фонтанчиков.

Особое внимание, как отмечают специалисты СЭС, необходимо уделить пищеблокам: исправности холодильного и технологического оборудования; согласованию меню с санитарно-эпидемиологической службой; гигиенической подготовке персонала.

Во время селекторного совещания Д.ТАБАЧНИК отметил, что областным управлениям образования и науки необходимо обратить внимание на рекомендации Государственной санэпидслужбы относительно подготовки и организации учебного процесса.