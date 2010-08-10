Монумент Независимости на Майдане может рухнуть?

Монумент независимости Украины, что на Майдане Незалежности, может рухнуть, пугает киевлян начальник Главка охраны культурного наследия Руслан Кухаренко. «Он выглядит прочным, но там внутри металлические конструкции, которые ржавеют. Там очень плохой водосток, его нужно расширять...» — сказал он. Деньги на ремонт (500 тыс. грн.), хоть и заложены в бюджете, но пока не выделены, пишет "Сегодня".

Правда, автор памятника Анатолий Кущ не верит, что с монументом все так плохо: «Мне кажется, этого не может быть, у него гарантия — 100 лет!».