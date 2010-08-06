Донецк-стайл: кто крышует ларек с курительной смесью?

Сегодня в Донецке двое неизвестных повредили аппаратуру и угрожали расправой 22-летнему фотокорреспонденту региональной газеты «Донецкие новости» Даниилу ПАВЛОВУ, который производил съемку по заданию редакции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам фотокорреспондент.

По его словам, сегодня днем около 15.00 он и двое его коллег из редакции производили съемку торгового ларька на бульваре Шахтостроителей, в котором продаются курительные смеси. На тот момент ларек был закрыт, и Д.ПАВЛОВ сделал несколько снимков. Но неожиданно к ним подошли двое высоких молодых людей спортивного телосложения и безапелляционно в грубой форме стали требовать отдать фотоаппарат.

«Я был с сотрудниками редакции, фотографировал ларек, который продает курительную смесь. Вдруг подошли два человека, на две головы выше нас и спортивного телосложения, возрастом около 25 лет. Они в грубой форме с угрозами стали пытаться отобрать фотоаппарат», - рассказал Д.ПАВЛОВ.

Чтобы сохранить редакционную аппаратуру, он в присутствии этих двух молодых людей удалил сделанные снимки с флэш-карты памяти фотоаппарата, но это их не удовлетворило, и Д.ПАВЛОВ вынужден был отдать карту памяти фотоаппарата.

«Я отформатировал флэш-карту памяти фотоаппарата прямо у них на глазах, удалил снимки, они убедились, что нет изображений. Но потом все равно стали дергать за ремень и требовать фотоаппарат… Я отдал карточку, потому что побоялся, что они сейчас разобьют объектив фотоаппарата. Они забрали карточку, но не сразу оставили нас в покое – стали следить за нами, пока мы не сели в общественный транспорт и не уехали», - рассказал журналист.

Д.ПАВЛОВ отметил, что ему чудом удалось избежать драки, которую постоянно провоцировали двое этих молодых людей, но журналист опасался за сохранность редакционного фотоаппарата.

«Меня дергали за ремень фотоаппарата, я особо не отталкивал, чтобы не провоцировать драку, поэтому я просто стоял и крепко держал фотоаппарат… Они, конечно, хотели потолкаться, но у них не получилось», - сказал фотокорреспондент. При этом он добавил, что неизвестные «просто безапелляционно требовали отдать фотоаппарат, ничего не объясняя». «Угрожали, говорили, что иначе мы все скоро умрем,... и все в таком духе», – сообщил журналист.

Д.ПАВЛОВ уточнил, что цена отобранной карты памяти из фотоаппарата составляет около 100 долларов, и сообщил, что сразу после инцидента написал заявление о случившемся в Калининский райотдел милиции.