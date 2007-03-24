Мороз: Луценко обыскали неудачно

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ называет ситуацию, сложившуюся, в частности, с обыском в квартире бывшего министра внутренних дел, лидера гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО, «просто грубой работой определенных структур».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня во время встречи с руководством Житомирской области, отвечая на вопрос председателя фракции "Наша Украина" в областном совете Анатолия ФЕЩЕНКО.

По словам Председателя ВР, «это не политика, не линия, которую исповедует коалиция». Он подчеркнул, что в случае, когда прокуратура предпринимает эти шаги, не имея для этого оснований, то это можно рассматривать «как провокацию».

А.МОРОЗ еще раз напомнил, что обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с тем, чтобы он в письменном виде проинформировал народных депутатов по поводу ситуации с обыском у Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, данная ситуация показывает, что «большего вреда для оппонентов Юрия ЛУЦЕНКО сделать тем самым нельзя было». Он отметил, что это даже в том случае, если есть юридические основания для обвинений Ю.ЛУЦЕНКО. В то же время Председатель ВР подчеркнул, что такие основания есть. «А есть за что, и я это знаю», - сказал А.МОРОЗ.