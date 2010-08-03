Офицер милиции «под кайфом» пытал осужденную наркоманку

В Запорожской области к 8 годам лишения свободы приговорен офицер милиции, пытавший осужденную ради получения взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Запорожской области, милиционер вымогал деньги от жительницы Запорожья за решение вопроса относительно непривлечения ее к уголовной ответственности за совершение преступления, связанного с хранением наркотических средств.

"Эта женщина, бывшая наркоманка, в свое время была осуждена по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины с исправительным сроком 3 года. Именно поэтому она попала в поле зрения оперуполномоченного Ленинского отделения БНОН. Пригласив жертву в свой служебный кабинет под надуманным предлогом, сотрудник милиции сообщил, что задерживает ее за якобы незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических веществ, и потребовал взятку в 1000 долларов. Когда женщина отказалась, стал угрожать и применять в отношении нее физическую силу", - сообщили в СБУ.

Офицер милиции был задержан сотрудниками СБУ совместно с работниками службы внутренней безопасности УМВД в Запорожской области и прокуратуры в феврале 2008 года во время получения им взятки.

Кроме денег, у него была найдена марихуана. Медицинская экспертиза показала, что офицер милиции совершил преступление в состоянии наркотического опьянения.

По материалам СБУ прокуратурой области было возбуждено уголовное дело.

Во время судебного заседания бывший сотрудник милиции вел себя вызывающе, угрожал судьям, говорится в сообщении.

Приговором Ленинского суда Запорожья он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Апелляционный суд Запорожской области оставил приговор без изменений. Приговор вступил в силу.