Израиль запретил доступ к месту крещения Иисуса

Министерство здравоохранения Израиля закрыло паломникам доступ к воде реки Иордан в той ее части, где, согласно преданию, был крещен Иисус Христос. Как сообщает сегодня лондонская газета "Гардиан", запрет введен по причине "повышенного загрязнения вод реки" и действует с сегодняшнего дня.

Священное для христиан место расположено на западном берегу Иордана в непосредственной близости от селенья Каср эль-Яхуд. Ежегодно сюда для принятия обряда Крещения прибывает около 100 тысяч человек.

Однако сейчас паломники лишены подобной возможности. По словам эпидемиологической службы Израиля, заходить в воды Иордана в данном месте не безопасно по причине их загрязнения городскими и сельскохозяйственными отходами. Власти сообщили, что не могут сказать, как долго продлится запрет.