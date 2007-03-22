На случай задержания Луценко у Народной самообороны есть план «Б»

Один из лидеров движения "Народная самооборона", советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ заявляет, что акции "Народной самообороны" не прекратятся даже в случае задержания лидера движения Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ сказал в интервью донецкому Интернет-изданию "Остров".

В частности, отвечая на вопрос, остановятся ли акции "Народной самообороны" в областях в случае задержания Ю.ЛУЦЕНКО, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: "Ни в коем случае. "Народная самооборона" будет продолжать действовать дальше".

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, "мы абсолютно серьезно готовились к тому, что может быть задержание ЛУЦЕНКО и другие репрессивные и провокационные действия в отношении нас". "Поэтому кроме плана "А", который является абсолютно публичным - это наши поездки по регионам, Марш справедливости и т.д., есть еще план "Б" - действия "Народной самообороны" на случай задержания ЛУЦЕНКО", - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

Он уточнил, что планом "Б" "предусмотрены определенные публичные и не публичные действия". "Если мы будем ощущать, что в конкретном городе готовится провокация, то, конечно, будем в определенной степени корректировать график и форму акций", - указал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он подтвердил, что “Народная самооборона” будет продолжать поездки, и намерена завершить тур по Украине". "Может быть, позднее, чем планировалось, но завершить", - уточнил Т.СТЕЦЬКИВ, одновременно отметив, что "сейчас уже видит, по крайней мере, до конца марта, что этот сценарий вряд ли будет задействован".

Т.СТЕЦЬКИВ также сообщил, что в случае задержания Ю.ЛУЦЕНКО он "пригласит народ к себе в гости в Киев".

"Наша тактика будет завесить от ситуации… Если задержание (Ю.ЛУЦЕНКО) станет реальностью и его закроют, к примеру, на два месяца, то тогда будет другой призыв: если власть не пускает ЛУЦЕНКО к народу в регионы, то тогда ЛУЦЕНКО приглашает народ к себе в гости в Киев", - заключил Т.СТЕЦЬКИВ.