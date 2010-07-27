На Львовщине сгорел 12-квартирный жилой дом

В городе Ходоров Жидачевского района Львовской области в одноэтажном 12-квартирном жилом доме барачного типа, в котором проживало 14 человек, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожена кровля дома на площади 432 кв. м, повреждены перекрытие и имущество жителей.

Во время тушения пожара сотрудниками МЧС спасены два человека.

Жертв и пострадавших нет.

Жители дома временно отселены.

Тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.