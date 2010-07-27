На Львовщине сгорел 12-квартирный жилой дом
09:11, 27 июля 2010Общество
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Спасли двух человек
В городе Ходоров Жидачевского района Львовской области в одноэтажном 12-квартирном жилом доме барачного типа, в котором проживало 14 человек, возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожена кровля дома на площади 432 кв. м, повреждены перекрытие и имущество жителей.
Во время тушения пожара сотрудниками МЧС спасены два человека.
Жертв и пострадавших нет.
Жители дома временно отселены.
Тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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