Сегодня – восьмая годовщина Скниловской трагедии

27 июля 2002 года во время авиашоу вблизи Львова в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, среди которых было 28 детей.

Во Львове состоятся траурные мероприятия. Потерпевшие соберутся на месте падения самолета и примут участие в экуменической молитве. После они будут молиться на Голоскивском кладбище, где похоронены не идентифицированные останки человеческих тел, и на могилах своих родных.

Радио Свобода