В воинской части найден застреленным 29-летний прапорщик

В воинской части, обеспечивающей правительственную связь на 8-м территориальном узле в селе Набережное Овидиопольского района Одесской области, найден мертвым 29-летний военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщили УНИАН в Одесском облУВД, уточнив, что «прапорщик был обнаружен со смертельным ранением в голову в одном из служебных помещений части».

По предварительным данным, выстрел из табельного оружия произведен самим погибшим.

Расследованием обстоятельств трагичного инцидента ведет следователь Овидиопольского райотдела милиции.

По словам сослуживцев погибшего, в частности, замначальника части Сергея ДИДЕНКО, он был спокойным и открытым в общении человеком, на иждивении была жена и 4-летний сын, поэтому никто не мог предвидеть трагичного ухода из жизни.