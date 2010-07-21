Поезд Киев-Львов протаранил авто: есть жертвы
10:53, 21 июля 2010Общество
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На перегоне Вишневое-Боярка
Вчера в 22.25 в Киевской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №97 Киев - Львов и легкового автомобиля «Фольксваген Пассат».
Как сообщили УНИАН в пресс-центре Укрзализницы, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
Столкновение произошло на охраняемом переезде с исправно работающей сигнализацией на перегоне Вишневое-Боярка. Водитель легкового автомобиля, 1986 года рождения, проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд во время опускания шлагбаума.
Задержка движения поезда составила 2 часа 50 минут. Также был поврежден локомотив и три вагона.
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