Поезд Киев-Львов протаранил авто: есть жертвы

Вчера в 22.25 в Киевской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №97 Киев - Львов и легкового автомобиля «Фольксваген Пассат».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Укрзализницы, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

Столкновение произошло на охраняемом переезде с исправно работающей сигнализацией на перегоне Вишневое-Боярка. Водитель легкового автомобиля, 1986 года рождения, проигнорировал запрещающие сигналы светофора и выехал на переезд во время опускания шлагбаума.

Задержка движения поезда составила 2 часа 50 минут. Также был поврежден локомотив и три вагона.