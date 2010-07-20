Азаров в этом году хочет получить от МВФ $3 миллиарда

В текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

Он отметил, что первый транш ожидается в сентябре, второй – в начале декабря.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что Международный валютный фонд примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля.

Вице-премьер отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.