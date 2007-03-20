Кого к утру уберут из Кабмина ради Кинаха, даже Азаров не знает

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ не подтверждает, но и не опровергает информацию о возможном назначении Анатолия КИНАХА министром экономики вместо Владимира МАКУХИ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге, отвечая на вопрос о возможности такого назначения, Н.АЗАРОВ сказал лишь следующее: «завтра будет день, будет пища».

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что официально о назначении председателя Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия КИНАХА одним из членов Кабинета Министров будет объявлено на заседании правительства завтра, 21 марта.

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович (КИНАХ - УНИАН) согласился быть моим первым заместителем в вопросах осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра», - заявил сегодня В.ЯНУКОВИЧ.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, будет ли кто-то смещен с должности, чтобы ее занял А.КИНАХ, премьер ответил: «Будет…».

Вместе с тем источник из близкого окружения А.КИНАХА уточнил УНИАН, что председатель УСПП займет место Владимира МАКУХИ в Министерстве экономики.

Напомним, В.МАКУХА занимает пост министра экономики в правительстве В.ЯНУКОВИЧА с 7 августа 2006 года.