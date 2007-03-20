”Холокост против ромов”

На выставке представлены фотодокументы, архивные материалы, личные письма и периодические издания 1941-1945 гг., посвященные трагедии ромского народа в годы Второй мировой войны в Европе.

Председатель Международного центра толерантности, народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН, при поддержке которого проходит выставка, на ее открытии отметил, что десятилетие - с 2005 по 2015 год - объявлено в Европе “Ромской декадой”.

По его словам, на протяжении этого периода планируется проведение мероприятий, которые бы способствовали интеграции ромов в современную жизнь. “В Украине уже были проведены несколько конференций о присоединении к “Ромской декаде”, но окончательно точка в этом еще поставлена”, - отметил А.ФЕЛЬДМАН.

Он также напомнил, что около полумиллиона ромов были расстреляны, отравлены газом, заморены голодом, замордованы в концлагерях в годы Второй мировой войны, и “этого достаточно, чтобы считать их жертвами Холокоста наравне с другими народами, которые пострадали от нацистских преступлений”.

А.ФЕЛЬДМАН также отметил, что смертную казнь ромам нередко выносили биологи, которые заключали: “Экземпляр не только не имеет никакой ценности для общества, но и является опасным для него”.

Народный депутат также сообщил, что Международный центр толерантности инициировал программу почтения памяти ромов, в рамках которой на местах убийств ромов установлено более 10 памятников. Он также добавил, что весной такой памятник будет установлен в Чернигове.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что сегодняшняя выставка - это сигнал к началу общественных изменений, которые позволят сохранить культуру толерантности людей, которые живут рядом с нами.

*** Выставка создавалась многие годы Немецким документально-культурным центром «Синти и Рома» (Хайдельберг), впервые была презентована в 2006 году в Совете Европы (в Страсбурге) и в 2007 году - в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк).

По данным последней переписи населения, в Украине проживает 47 тыс. 600 ромов. По данным общественных организаций - до 400 тысяч.

В годы Второй мировой войны ромов безжалостно и массово уничтожали. Жертвами нацистских преследований стали около 3 миллионов ромов. Тысячи их могил находятся по всей Европе. В Украине во время немецкой оккупации ромы были подвергнуты тотальному истреблению: они были одними из первых жертв Бабьего Яра. Сегодня в стране 3,5 тыс. ромов считаются жертвами геноцида.