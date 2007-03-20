Обыск у Луценко продолжался семь часов

Обыск в квартире лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКJ завершился в начале 15 часов и продолжался почти 7 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, после обыска лидер движения дал пресс-конференцию в своей квартире.

Выступая перед журналистами Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение, что возбужденное уголовное дело и обыск в квартире направлены на препятствие его политической деятельности в регионах. Генпрокуратура «имеет четкое задание, чтобы я прекратил свои поездки по областям», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что это можно объяснить, в частности, изъятием у него части документов (загранпаспортов, военного билета, медицинской карточки и других документов). При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил удивление, что Генпрокуратуре понадобилась его медицинская карточка.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что следователи выписали ему повестки на допросы в Генеральную прокуратуру на несколько дней вперед. По его словам, он расписался пока только в четырех повестках на ближайшие дни. По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, нынешняя украинская власть чувствует ужас перед гражданской активностью.

Отвечая на вопрос журналистов, связывает ли он возбуждение уголовного дела и обыск с пребыванием в должности министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Я не объясняю это со своей деятельностью на должности министра внутренних дел. Знаю, что имею много врагов, но они решают вопрос другим способом».

В то же время он не исключил, что Генпрокуратура может задержать его.

Лидер “Народной самообороны” также отметил, что следователи не предоставили ему постановления о возбуждении уголовного дела, а также он «не имеет на руках решения суда относительно обыска в его квартире».

Комментируя возбужденное в отношении него уголовного дела, Ю.ЛУЦЕНКО назвал ее надуманным, объяснив при этом, что пистолеты в МВД «выдавались до ЛУЦЕНКО, при ЛУЦЕНКО и будут выдаваться после него».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром следователи прокуратуры произвели обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Кроме того, сегодня на 15.00 его вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

2 марта этого года Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, и повлекшем тяжелые последствия, и ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Первый заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Сергей ДЕНИСЕНКО сообщил, что Ю.ЛУЦЕНКОМ было выдано больше незаконных приказов о выдаче наградного оружия, чем кем-либо из его предшественников на этом посту.

23 января Ю.ЛУЦЕНКО начал тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов «Народной самообороны».