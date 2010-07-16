По факту аварии на ОАО "Азот" возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту загрязнения воздуха ОАО "Азот" в Черкассах возбуждено прокуратурой Черкасской области. В Черкассах на ОАО «Азот» 10 июля возникла аварийная ситуация в цехе М-6, что привело к остановке системы в цикле рециркуляции и во время ее запуска к увеличению в системе давления.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора Черкасской области Виктор МИКОЛЕНКО, в результате аварии через запасной клапан и санитарную трубу ОАО «Азот» произошли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Установлено, что максимальная концентрация аммиака в микрорайоне «Днепровский» города Черкассы составляла 2 мг/кв.м., что является превышением предельно-допустимой концентрации в 10 раз.

По материалам проверки прокуратурой Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха), проводится досудебное следствие.