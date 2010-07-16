Потоком воды из Каховского водохранилища чуть не смыло село
10:59, 16 июля 2010Общество
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Поврежден защитный вал
В Горностаевском районе Херсонской области в результате сильного ливня в селе Заводовка был поврежден защитный вал, в результате чего большое количество воды из Каховского водохранилища прошло через населенный пункт.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в области, прорыв воды 14 июля произошел в трех местах шириной 23 метра и общей площадью 54 кв. м.
В результате прорыва дамбы были подтоплены 12 хозяйственных подворий, повреждены дорожные покрытия и затоплен 1 подвал в частном домовладении.
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