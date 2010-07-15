Эксперт предлагает штрафовать банки за пассивность на рынке кредитования

Иностранные банки, преследующие на украинском рынке только спекулятивные цели, могут привести к краху финансовой системы Украины. Такое мнение высказал независимый банковский аналитик Андрей Демченко. По его мнению, интеграция нашей страны в международную банковскую систему дала сомнительные результаты.

«Иностранные банки, зашедшие в Украину пять лет назад, не смогли насытить украинскую экономику длинными деньгами - кредиты выдавались по высоким ставкам и в основном в валюте, что сегодня привело к увеличению долговой нагрузки на бизнес и проблемам с обслуживанием долгов. Похожие проблемы испытывает население, взявшее валютные кредиты под покупку квартир и машин. Кроме того, такие финучреждения не привезли в Украину новые технологии, а сконцентрировались на бюрократии и нашествии дорогих иностранных специалистов сомнительной ценности», - убежден эксперт. По его мнению, большинство западных банков пришло в Украину со спекулятивными намерениями, и сегодня на государственном уровне необходимо предпринимать меры, которые бы препятствовали окончательному подрыву отечественной финансовой системы.

Среди таких мер, считает эксперт, можно назвать обязательство пополнения уставных фондов своих украинских «дочек». «Необходимо заставить их завести в Украину несколько миллиардов долларов. Помимо всего прочего, это позволит государству пополнить валютные резервы», - говорит Андрей Демченко. Кроме того, по его мнению, государство должно способствовать развитию успешных отечественных банков и содействовать работе только тех иностранных финучреждений, которые своей работой докажут наличие стратегических интересов. Для того, чтобы оперативно исправить сложившуюся ситуацию в экономике, необходимо временно ввести штрафы за пассивность на рынке кредитования, а также лимиты на иностранных специалистов в руководстве банков. «Отстранение компетентных украинских топ-менеджеров от управления системными банками и их замена на не разбирающихся в отечественной специфике иностранных специалистов - угроза для стабильности банковского сектора. Именно в этом ключе следует рассматривать такие примеры, как отставка Сергея Наумова, до последнего времени возглавлявшего «Укрсиббанк» BNP Paribas и его замена на экспатрианта Филиппа Жуанье, никогда не работавшего на постсоветском пространстве и до последнего времени развивавшего бизнес BNP Paribas в Египте» - акцентирует внимание Андрей Демченко.

Эксперт также предлагает способ избавить население от «долговой кабалы» - непосильной задолженности по потребительским кредитам: «Для этого надо внести изменения в законодательство: физическое лицо может полностью погасить кредит (ипотека или автокредит), вернув банку предмет залога независимо от его текущей рыночной стоимости».

Одним из важнейших факторов, которые позволят сохранить отечественный банковский сектор, эксперт называет независимость Национального банка Украины от влияния международного капитала. «Это необходимо сделать, даже, несмотря на последние изменения в закон о НБУ, внесенные под нажимом МВФ, и направленные якобы на усиление независимости центрального банка от правительства. Иначе потеря со стороны государства контроля над НБУ приведет к потере контроля над экономикой», - считает Андрей Демченко.