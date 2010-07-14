Севастопольские миллионеры получают свой доход за границей

По данным налоговой службы Севастополя, в 2009 году 12 горожан заработали более 1 миллиона гривен.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц Государственной налоговой администрации Украины в городе Севастополе Андрей ХАБАРОВ, в общей сложности эти граждане задекларировали доходов на сумму 17,7 млн. грн., а уплата ими налогов составила почти 1,8 млн. грн.

При этом чиновник отметил, что подавляющая часть этих доходов была получена за рубежом, а оставшаяся – это инвестиционные доходы и доходы от продажи недвижимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в городе Севастополе, всего за время, отведенное для декларирования доходов, о своем имущественном состоянии в налоговую службу заявили более 4,5 тыс. севастопольцев. Таким образом, в 2010 году было подано на 525 деклараций больше, чем по итогам предыдущей кампании декларирования. Специалисты связывают эту тенденцию, в том числе, с ростом налоговой культуры населения. Правом на налоговый кредит воспользовались 1136 человек.

Общая сумма дохода, указанная в декларациях, составила 100,6 млн. грн., а начисления налогов составили почти 6 млн. грн.