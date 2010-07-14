В Военно-морской лицей зачислены 50 человек со всей Украины

В этом году в Военно-морской лицей в Севастополе зачислены 50 юношей из всех регионов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины, документы для вступления в это уникальное учебное заведение подали 272 желающих. Из заявленных кандидатов на вступительные экзамены прибыли 253.

По результатам медицинского осмотра, профессиональных испытаний и экзаменов по общеобразовательным предметам, а также с учетом льгот и набранных баллов, на конкурсной основе в Военно-морской лицей были зачислены 50 человек.

Справка УНИАН. Военно-морской лицей был открыт 1 сентября 2009 года. Он является учебным заведением для предоставления полного среднего образования ученикам 10-11 классов с военно-профессиональной направленностью учебы и допрофессиональной подготовки.

Лицей создан для обеспечения социальной защиты и предоставления государственной поддержки в воспитании детей-сирот, детей из многодетных семей, детей военнослужащих, участников боевых действий и участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также формирования у молодежи высокого патриотического сознания, национального достоинства, любви к воинской службе и флотским традициям, сознательного стремления к овладению профессией офицера ВМС Вооруженных сил Украины, готовности к выполнению гражданского и конституционного долга.

Военно-морской лицей предоставляет полное общее среднее образование и обеспечивает углубленную подготовку военного направления, возможности получения первичных военных знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего их вступления и учебы в высшие военные учебные заведения ВСУ и высшие учебные заведения, которые имеют воинские учебные подразделения.