Бельгийцы разработали для Киева проект освещения Майдана

Бельгийские специалисты предлагают Киеву реализовать разработанные ими проекты освещения Майдана Незалежности, фуникулера и ряда исторических зданий и сооружений. Проекты предложены к реализации в рамках подготовки столицы Украины к проведению финала чемпионата по футболу Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, вопрос реализации проектов внешнего праздничного освещения с применением новых энергосберегающих технологий, как один из перспективных направлений сотрудничества Киева и Бельгии обсуждался сегодня во время встречи первого заместителя председателя КГГА Александра ПОПОВА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия в Украине Марком ВИНКОМ.

Стороны обсуждали отдельные вопросы программы визита в столицу Украины в рамках Экономических миссий бельгийского принца ФИЛИППА, запланированного на ноябрь 2010 года. На встрече речь шла о возможных направлениях сотрудничества с Киевской городской властью, об уже существующих в столице инвестиционных проектах с привлечением бельгийского капитала (они касаются в основном электротранспорта), а также высказывались новые предложения для рассмотрения.

Во время разговора посол выразил просьбу разрешить бельгийскому посольству на собственные средства реализовать проект вечерней подсветки памятника первому киевскому трамваю бельгийского производства, установленному на Почтовой площади, и приурочить его презентацию к визиту принца. А.ПОПОВ поддержал это предложение.

Первый заместитель председателя КГГА поблагодарил М.ВИНКА за все предоставленные предложения и заверил его, что перспективные направления сотрудничества уже в ближайшее время будут рассмотрены специалистами.

«Мы с удовольствием предоставим вам все возможности для воплощения в жизнь предложенных проектов. Безусловно, это актуально для столицы и будет способствовать не только дальнейшему укреплению отношений Киева и Брюсселя, но и активному развитию туризма», – отметил А.ПОПОВ.

***Экономические миссии наследственного принца бельгийской короны ФИЛИППА, начатые в 1993 году его отцом, Королем АЛЬБЕРТОМ II, осуществляются в разные страны мира, они играют важную роль во внешнеэкономической политике Бельгии и имеют принципиальное значение для развития экономических отношений страны с другими государствами, обычно сопровождаются многочисленными делегациями правительственных чиновников и предпринимателей и завершаются подписанием важных экономических контрактов. Бельгийское посольство вносит предложения и регулирует вопрос программы визита.