Севастополь на референдуме высказался против НАТО, за ЕЭП и русский язык

Около 183 тысяч севастопольцев, что составляет 59% избирателей города, приняли 18 марта участие в „референдуме-опросе” по вопросам вступления Украины в НАТО, ЕЭП и предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель координационного совета по проведению опроса Николай АНТОНЮК на пресс-конференции в городском комитете КПУ.

По информации Н.АНТОНЮКА, против вступления Украины в НАТО высказались 182153 участников опроса, (99,52%), за вступление в НАТО проголосовало 809 человек (0,44%).

За укрепление связей с РФ, Беларусью, Казахстаном и вступление в ЕЭП отдали свои голоса 182393 чел. (99,69%), против - 562 (0,31%).

За предоставление русскому языку статуса второго государственного в Украине высказались 182340 чел. (99,66%), против - 622 (0,34%).

Как сообщал УНИАН, 13 марта Севастопольский городской совет призвал жителей города 18 марта принять участие в „народном опросе” по вопросам вступления Украины в НАТО, ЕЭП и предоставления русскому языку статуса второго государственного. В своем заявлении депутаты отмечали, что „Севастопольский городской совет поддерживает народную инициативу по проведению 18 марта народного опроса” и призывает „всех севастопольцев поддержать инициативу городского комитета КПУ, Блока политических партий „Народная инициатива”, севастопольских отделений партий „Русский блок” и Партии регионов” и высказать свое отношение по следующим вопросам: 1. Поддерживаете ли Вы курс Президента Украины В.ЮЩЕНКО на вступление Украины в НАТО? 2. Поддерживаете ли Вы возобновление и укрепление взаимовыгодных экономических связей Украины с Россией, Беларусью и Казахстаном в рамках ЕЭП? 3. Поддерживаете ли Вы предоставление русскому языку в Украине статуса второго государственного языка?”.