В воскресенье Украине обещают дожди на любой вкус

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в южных и западных областях местами сильные дожди, в отдельных районах град, во время грозы шквалы 19-24 м/с, только днем в северных областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°, днем 27-32°, в восточной части 34-39°.

В Киевской области в воскресенье ночью и утром ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°. В Киеве температура ночью около 20°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.