В английском графстве найдено фортепиано, на котором играл Фредерик Шопен

В южно-английском графстве Суррей найдено фортепиано марки «Pleyel», на котором играл великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен (1810-1849) во время своего турне по Англии в 1848 году.

Как передает ИТАР-ТАСС, покидая Лондон после гастролей, Ф.Шопен продал инструмент за 80 фунтов стерлингов, и с тех пор следы его затерялись.

Найти фортепиано удалось с помощью музыковеда-исследователя из Женевского университета. Сравнивая серийные номера инструментов, тот обнаружил фортепиано у английского коллекционера, купившего реликвию два десятилетия назад за 2 тысячи фунтов, не подозревая, что она принадлежала Ф.Шопену.