Клиентские платежи задерживают 9 банков

В Украине клиентские платежи на сегодняшний день задерживают девять банков, их общая сумма составляет около 1,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

«Платежи задерживают лишь банки с временной администрацией», – уточнил он.

По словам В.ПАСИЧНИКА, на сегодня проблемные активы составляют 14% от общего объема.

Кроме того, заместитель председателя сообщил, что для создания санационного банка, по оценкам НБУ, необходимо около 10 млрд. грн. При этом он не исключил участия международных финансовых организаций в его создании.