Британцы выбрасывают треть всех купленных продуктов

Проведенное в Великобритании исследование показало, что жители страны выбрасывают треть покупаемых ими продуктов - ежегодно по помойке оказывается более 3 млн т продуктов питания.

В частности, отправляются в мусорное ведро собственно отходы - пакетики от чая, кости, очистки и так далее. Однако значительная часть того, что выбрасывается, съедобна.

По словам руководителя исследования, почти треть пищевых отходов - это то, что было приготовлено, но, по тем или иным причинам, не съедено или не доедено. Очень много выбрасывается продуктов, испортившихся в холодильнике, с не истекшим сроком употребления.

Пометку "Употребить до указанной даты" на упаковке потребители отчасти обвиняют в том, что свежие продукты оказываются в мусорном ведре: производители, желают продать как можно больше, например, йогурта. Другая причина - специальные предложения супермаркетов, например, "два по цене одного". Из-за этого люди покупают больше продуктов, чем им на самом деле нужно. Представители торговли эти обвинения отвергают.

Независимые консультанты считают, что проблему следует искать не в политике производителей и продавцов, а в образе жизни людей. Следуя советам диетологов, они стали есть гораздо больше свежей пищи - фруктов и овощей, а эти продукты относятся к числу скоропортящихся. При этом отмечается интересный факт: люди, которые ходят по магазинам со списком необходимых покупок, выбрасывают меньше, чем те, кто покупает все, что им нравится.

Проблема пищевых отходов имеет и другую сторону - экологическую. По словам специалистов, газы, выделяющиеся при гниении выброшенных продуктов питания, в 20 раз более губительны для атмосферы, чем углекислый газ.

Тем временем, британские власти предлагают ряд мер, которые могут сократить выброс продуктов. Среди них - совет внимательно изучать содержание холодильников и кладовок перед каждым выходом в супермаркет.

В результате исследования было опрошено 1,8 тыс. человек. Их них только 10% признали, что выбрасывают значительное количество продуктов.

РосБизнесКонсалтинг