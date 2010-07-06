1+1 запускает новый проект «Без мандата». Пресс-конференция в УНИАН

7 июля в 15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция по случаю запуска на телеканале “1+1” нового проекта «Без мандата» при участии представителей украинского политикума. Участники: ген.директор группы компаний «1+1» Александр Ткаченко и продюсер программы «Без мандата» Оксана Кучерова. Телеканал «1+1» объявляет о запуске нового телевизионного проекта «Без мандата», в котором приглашает принять участие представителей украинской политики, которые получат уникальную возможность доказать не только на словах, но и на деле свою готовность отстаивать интересы рядовых украинцев. Суть шоу: на одну неделю известный украинский политик отказывается от привычного образа жизни, оставляет свое окружение, отказывается от охраны, референтов и помощников и отключает все средства связи с собственным офисом. На протяжении 7 дней он живет в обычной семье, помогает вести хозяйство и решать бытовые проблемы. Что из этого получается, на протяжении 24 часов в сутки отслеживает съемочная группа канала «1+1»(ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.