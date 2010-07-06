Умберто Эко написал новый роман

Итальянский писатель Умберто ЭКО передал своему издателю в Милане рукопись нового романа под названием "Пражское кладбище". Как сообщает El Pais, книга будет опубликована в октябре 2010 года.

Согласно синопсису "Пражского кладбища", который приводит газета, в центре повествования - некий шпион, лжец и циник, плетущий интриги и заговоры, исподволь определяющие судьбы целого континента.

Это уже шестой роман знаменитого писателя и ученого после "Имени розы" (1980), "Маятника Фуко" (1988), "Острова накануне" (1994), "Баудолино" (2000) и "Таинственного пламени царицы Лоаны" (2004). После публикации "Таинственного пламени царицы Лоаны" Умберто ЭКО говорил, что не будет больше писать романов, однако впоследствии отрекся от своего обещания, напоминает Лента.ру.

Помимо своих романов, У.ЭКО известен как историк-медиевист, филолог-семиотик и философ. Его научные, научно-популярные и публицистические работы посвящены как средневековой, так и современной культуре. Кроме того, он редактировал несколько сборников и энциклопедий, например "История красоты" и "История уродства", изданных по-русски соответственно в 2005 и 2007 годах.