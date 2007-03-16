Мороз: Ющенко не авантюрист

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не заветирует Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете на 2007 год”. Об этом он сказал сегодня в интервью парламентскому каналу “Рада”.

По словам А.МОРОЗА, “он (В.ЮЩЕНКО - УНИАН) не авантюрист, он Президент, потому, я думаю, он не согласится с такими безответственными заявлениями”.

Как сообщал УНИАН, в частности, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла о том, что оппозиция обратится к Президенту с тем, чтобы он заветировал принятый ВР закон об изменениях к бюджету, который был внесен Кабинетом министров.

А.МОРОЗ также подверг острой критике действия оппозиций в парламенте, По его словам, представители фракций БЮТ и “Наша Украина” принимают участие в рассмотрении отдельных вопросов повестки дня. “Где можно попиариться, они заходят в сессионный зал, а там, где нужно работать в рутинном режиме, потому что это специфика Верховной Рады, то там их нет”, - добавил он. “Простите, люди выбрали не дармоедов, которые будут получать астрономическую зарплату”, - отметил председатель ВР. По его словам, если оппозиция отстаивает интересы людей, она должна работать в сессионном зале, вести дискуссию, убеждать, а не отказываться от участия в сессионных заседаниях.

“Нужно работать, не нужно имитировать работу, беспокойство о людях, а нужно его реализовывать тем способом, который предназначен для депутата”, - отметил А.МОРОЗ.

Он также считает, что некоторые представители оппозиции пытаются представить В.ЮЩЕНКО как лидера оппозиции, тем самым унижая его роль как Президента Украины.

Кроме того, А.МОРОЗ отметил, что В.ЮЩЕНКО должен задуматься над тем, что когда оппозиция организует приход людей в столицу, «будут ли они скандировать на Майдане “Ющенко – так!” или что-то другое будут скандировать”.

По мнению А.МОРОЗА, в оппозиции есть люди, “которые спят и видят себя в должности Президента”. По его словам, они не просто хотят быть на этом посту, но еще и вернуть неограниченные полномочия. А.МОРОЗ считает, что именно поэтому и происходит “разглагольствование о необходимости новой Конституции”, о референдуме.

При этом председатель ВР отметил, что изменения к Конституции должны приниматься в парламенте, а не где-то вне его пределов. По его словам, разговоры о референдуме “это от лукавого”. “Это называется антиконституционные действия, и они не будут допущены”, - подчеркнул А.МОРОЗ.