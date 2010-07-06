Английским школам запретили фотографировать завтраки учеников

Школы английского графства Глостершир под давлением критики свернули программу по фотографированию и рейтингованию завтраков, которые родители дают с собой младшеклассникам, пишет Медпортал.ру со ссылкой на The Daily Telegraph.

В начале 2010 года власти графства, местная администрация здравоохранения и дирекции школ приняли новую схему борьбы с детским ожирением. Согласно ей, у случайно выбранных учеников фотографировали собранный родителями завтрак, затем оценивали содержание в пище калорий, соли и сахара, а также наличие в рационе свежих овощей и фруктов и сопоставляли эти параметры с рекомендуемыми.

По итогам оценок составляли анонимный рейтинг завтраков, вычисляли среднюю оценку по школе и, пригласив родителей, знакомили их с полученными результатами. По словам представителей некоторых школ, подобная практика значительно улучшала качество питания учеников младших классов.

Однако фотографирование завтраков подверглось резкой критике со стороны как родителей, так и некоторых представителей правительства. Член совета Глостершира по делам школ Джеки Холл (Jackie Hall) заявила, что подобная практика "попахивает `Большим Братом`" и отдала распоряжение немедленно ее прекратить.

Несмотря на поддержку руководителей здравоохранения графства, девятнадцати школам, фотографировавшим завтраки, пришлось отказаться от этой программы.