Президент вернул в парламент закон о малой гидроэнергетике

В соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, Президент Виктор ЮЩЕНКО возвратил со своими предложениями Закон Украины «О внесении изменений к некоторые законы Украины о развитии малой гидроэнергетики Украины» для повторного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, будет представлять предложения Президента во время рассмотрения закона на пленарном заседании Верховной Рады представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, парламент принял Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии малой гидроэнергетики Украины» 22 февраля.