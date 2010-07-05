Налоговики нашли цех, где производились поддельные сигареты
Сообщение из Хмельницкой области
В Хмельницкой области налоговики пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированных табачных изделий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Хмельницкой области, выяснено, что в цехе работало устройство для наполнения сигаретных заготовок табаком неизвестного происхождения. Свыше 15 тысяч таких заготовок налоговые милиционеры изъяли.
Кроме того, изъят готовый к реализации товар – свыше 120 тысяч пачек сигарет известных брендов с поддельными акцизными марками, а также около 150 бутылок фальсифицированного коньяка «Закарпатский».
Кроме того, был задержан грузовой автомобиль, в котором в замаскированном отсеке выявлено 240 ящиков с фальсифицированными сигаретами. Грузовик перевозил табачные изделия из подпольного цеха.
Против предпринимателя, который арендовал складское помещение, горотделом милиции по результатам следствия возбуждено уголовное дело.