Налоговики нашли цех, где производились поддельные сигареты

В Хмельницкой области налоговики пресекли работу подпольного цеха по производству фальсифицированных табачных изделий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Хмельницкой области, выяснено, что в цехе работало устройство для наполнения сигаретных заготовок табаком неизвестного происхождения. Свыше 15 тысяч таких заготовок налоговые милиционеры изъяли.

Кроме того, изъят готовый к реализации товар – свыше 120 тысяч пачек сигарет известных брендов с поддельными акцизными марками, а также около 150 бутылок фальсифицированного коньяка «Закарпатский».

Кроме того, был задержан грузовой автомобиль, в котором в замаскированном отсеке выявлено 240 ящиков с фальсифицированными сигаретами. Грузовик перевозил табачные изделия из подпольного цеха.

Против предпринимателя, который арендовал складское помещение, горотделом милиции по результатам следствия возбуждено уголовное дело.